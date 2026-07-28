Ratkov in uscita: il suo manager cerca offerte in Bundesliga, avanza la trattava con Markmann

8 presenze con la Lazio

Non sarà Ratkov il centravanti della Lazio. Il gol del serbo non è bastato, l'impatto con Sarri, ex allenatore della Lazio, e la partenza con Gattuso non è stata incoraggiante. A questo si aggiunge l'errore commesso nell'amichevole contro la Primavera della Lazio, quando davanti alla porta l'ex Salisburgo ha tirato alto. Dal suo arrivo nella capitale, ha giocato poco, 8 presenze per un totale di 228 minuti.

Il manager valuta la Bundesliga

Secondo quanto raccolto da Il Corriere dello Sport, il suo manager, da un mese, guarda in Germania: sta cercando delle offerte in Bundesliga. Ratkov è quindi in uscita e l'impresa è quella di provare a recuperare i 13 milioni spesi a gennaio. Nella passata stagione di Bundesliga Ratkov è sceso in campo in 22 partite con il Salisburgo, gare in cui ha segnato 3 gol e fornito 6 assist. Prima di vestire la maglia biancoceleste, l'attaccante ha collezionato 63 presenze in campionato con il Salisburgo, per un totale di 17 reti e 9 assist.

L'avventura di Ratkov alla Lazio rischia di durare poco. L'attaccante era arrivato durante il mercato invernale, ma anche con Sarri si è visto poco. Adesso il suo percorso calcistico potrebbe essere lontano dai colori biancocelesti.

Markmann: le ultime di Pedullà

La Lazio aveva mostrato interesse per il difensore Noah Marmann, classe 2007, lo scorso 22 luglio. Come riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio ha offerto ai fanesi 6 milioni più 2 di bonus. Ma serve ancora il via libera della famiglia che la Lazio attendeva nella serata di ieri per organizzare le visite. L'affare è stato impostato, ma manca il passaggio fondamentale per chiudere la trattativa.