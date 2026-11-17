È corsa contro il tempo in casa Lazio per il rinnovo di Gustav Isaksen. Dopo Floriani Mussolini, il club biancoceleste ha intenzione di blindare i giocatori con il contratto in scadenza nel 2028, e tra questi c'è proprio l'esterno danese, finito nel mirino del Brentford per il mercato di gennaio.

Il danese nel mirino del Brentford, ma la Lazio lavora sul rinnovo

Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, Isaksen avrebbe attirato l'attenzione della Premier League dopo un avvio di stagione positivo e convincente. L'ironia della sorte sta nel fatto che il giocatore era stato offerto al Brentford nel mercato dello scorso anno, quando il club inglese aveva invece preferito Cancellieri. Ora le carte in tavola sono cambiate: la società potrebbe provare a strapparlo alla Lazio mettendo sul tavolo un’offerta da 30 milioni. Dal canto suo, la Lazio vuole proseguire i discorsi sul prolungamento del contratto fino al 2031 e il conseguente adeguamento dello stipendio dagli 1,9 attuali a 3 milioni.

Premier League alla finestra per Isaksen

Al momento l'operazione resta in stand-by, in attesa dell'accordo sulla cifra. La Lazio dovrà comunque accelerare i tempi: il Brentford resta alla finestra, ma non è escluso che possano farsi avanti altri pretendenti dalla Premier.