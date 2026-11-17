Edoardo Bove in un’intervista ai microfoni di Radio Laziale si è soffermato tra i vari temi anche sul rapporto con Danilo Cataldi.

Ricordo che arrivammo a Firenze lo stesso giorno, l’ultimo giorno di mercato e stavamo nello stesso albergo e mi ricordo che quando sono arrivato in albergo è stata una delle prime persone che ho visto perché lui era fuori dall’albergo con una faccia disperata, lui lasciava la Lazio dopo tantissimi anni e un po’ valeva lo stesso per me (con la Roma ndr.) e quindi siamo stati legati dallo stesso tipo di emozioni e quello ci ha unito molto.