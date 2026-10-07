Napoli, infortunio per Vergara: sarà disponibile contro la Lazio?

Dura batosta per Massimiliano Allegri, per dovrà fare a meno di Antonio Vergara per circa un mese. Il centrocampista partenopeo ha accusato un infortunio nella sfida di lunedì sera tra Italia e Turchia. Secondo quanto evidenziato dagli esami strumentali a cui si è sottoposto, Vergara ha riportato una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro, che lo costringerà a rimanere ai box per circa un mese.

Out circa un mese

Il centrocampista salterà il tour de force di ottobre e novembre del Napoli, che tra campionato e Champions dovrà scendere in campo per nove incontri. Vergara sarà infatti indisponibile contro Frosinone, Venezia, Roma, Monza, Juve e Lazio, così oltre che ai tre impegni di Champions contro Villarreal, Bodo Glimt e Porto.

Vergara ci sarà contro la Lazio?

I tempi di recupero dipenderanno soprattutto dalla risposta alle terapie. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella migliore delle ipotesi il recupero potrebbe essere completato già a fine ottobre, consentendogli di rientrare prima della sosta di novembre, con la possibilità di un ritorno in campo proprio in occasione della sfida al Maradona contro la Lazio, in programma il prossimo 8 novembre.