Maestrelli, il compleanno e quel confronto al Flaminio che sorprese Oddi

Secondo quanto riportato da RadioSei.it, in occasione del compleanno di Maestrelli, Oddi ha ricordato il rapporto con l’allenatore e un episodio avvenuto al Flaminio. «Per me è stato un secondo padre. I problemi li risolveva sempre», ha detto. Alla domanda se Maestrelli avrebbe meritato la Nazionale, la sua risposta è stata: «Avrebbe meritato tutto».

Le difficoltà all’arrivo alla Lazio

Oddi ha raccontato che la Lazio veniva da un allenatore apprezzato dai tifosi. Maestrelli, invece, non aveva ancora ottenuto risultati tali da convincerli e il suo arrivo aveva provocato qualche tensione. La precoce uscita dalla Coppa Italia aveva reso il clima ancora più difficile.

Il confronto al Flaminio

La squadra si allenò una volta al Flaminio anziché a Tor di Quinto, sperando di trovare meno tifosi. La tribuna, però, era piena: i giocatori temevano contestazioni, soprattutto nei confronti di Maestrelli. Durante la seduta l’allenatore scomparve dalla loro vista. Era andato a parlare da solo con i tifosi, senza neppure Lovati. Chinaglia propose ai compagni di raggiungerlo per difenderlo.

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