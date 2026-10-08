Lazio, lo scouting cambia rotta: i prospetti e l’ultima operazione

La Lazio lavora per portare nuovi talenti verso la prima squadra. Il piano per il settore giovanile punta ad alzare la qualità dello scouting e ad anticipare la concorrenza nell’ingaggio dei prospetti più promettenti.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport - Ed. Roma, la ricerca si è ampliata rispetto agli anni scorsi: non riguarda più soltanto il territorio vicino al club, ma si estende ad altre società italiane ed europee. È un investimento i cui risultati si potranno valutare nel tempo.

Il nuovo ciclo del settore giovanile

In estate è cominciato un nuovo ciclo sia per la prima squadra sia per il vivaio, che il direttore sportivo Fabiani ha affidato a Tobia Assumma. La società cerca di individuare i talenti prima che arrivino altri club, selezionando i profili su cui investire.

Da Eone a Landi, i prospetti da seguire

Tra i nomi del progetto figurano il francese Eone e l’italiano Landi. Accanto ai ragazzi che si sono messi in mostra con Gattuso, come Farcomeni e Serra, la Lazio ha aggiunto altri giovani, dalla Primavera fino all’attività di base. Per tutti, la meta è la stessa: arrivare in prima squadra.

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