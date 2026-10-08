Lazio, 13 punti in cinque gare: il primato che può arrivare col Monza
Quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate: contro il Monza la Lazio può raggiungere un traguardo mai centrato in Serie A.
La Lazio parte da 13 punti in cinque gare
Quattro vittorie e un pareggio valgono alla Lazio 13 punti nelle prime cinque gare di campionato. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport - ed. Roma, è la prima volta che la squadra raggiunge una quota così alta dopo cinque partite di Serie A, considerando da sempre tre punti per vittoria. Il bilancio viene indicato anche come un record per Gattuso.
Contro il Monza c’è un altro primato possibile
La prossima occasione arriva contro il Monza. Se vincesse, la Lazio otterrebbe cinque successi nelle prime sei gare di campionato: un risultato mai raggiunto dal club in Serie A. Dopo il primato di punti, è questo il nuovo traguardo nel mirino.
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