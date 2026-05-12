Nel corso della conferenza stampa per la finale di Coppa Italia Lazio-Inter, è stata presentata la simbolica opera "Together" dell'artista Lorenzo Quinn.

Together: l'opera di Lorenzo Quinn

La famosa scultura, che domani sarà posizionata nel Piazzale Monte Mario per celebrare la finale di Coppa Italia, rappresenta i valori di cooperazione e fratellanza nell'ambito sportivo, valori che uniscono da generazione le due finaliste gemellate. L'opera raffigura due mani giganti intrecciate, un grande simbolo di unione, supporto reciproco e, soprattutto, connessione umana.

La presentazione

De Siervo

Un grande evento ha bisogno di una grande fonte d'ispirazione per questo abbiamo preso un grande artista come Lorenzo Quinn. La forza di Together é che in fondo a queste mani verrà posizionata la Coppa Italia, come simbolo di unione e fratellanza.

Orlando, Amministratore delegato di Bancomat

Occasione perfetta per presentare insieme quest'opera, è eccezionale. Le mani non sono mai solo decorative ma sostengono qualcosa, in questo caso si avvicinano ed é una bellissima metafora di quello che può fare il calcio, anche unire squadre che vengono da competizioni diverse.

Lorenzo Quinn