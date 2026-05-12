Coppa Italia, presentazione Together: la simbolica opera dell'artista Lorenzo Quinn
Nel corso della conferenza stampa per la finale di Coppa Italia Lazio-Inter, è stata presentata la simbolica opera "Together" dell'artista Lorenzo Quinn
Nel corso della conferenza stampa per la finale di Coppa Italia Lazio-Inter, è stata presentata la simbolica opera "Together" dell'artista Lorenzo Quinn.
Together: l'opera di Lorenzo Quinn
La famosa scultura, che domani sarà posizionata nel Piazzale Monte Mario per celebrare la finale di Coppa Italia, rappresenta i valori di cooperazione e fratellanza nell'ambito sportivo, valori che uniscono da generazione le due finaliste gemellate. L'opera raffigura due mani giganti intrecciate, un grande simbolo di unione, supporto reciproco e, soprattutto, connessione umana.
La presentazione
De Siervo
Un grande evento ha bisogno di una grande fonte d'ispirazione per questo abbiamo preso un grande artista come Lorenzo Quinn. La forza di Together é che in fondo a queste mani verrà posizionata la Coppa Italia, come simbolo di unione e fratellanza.
Orlando, Amministratore delegato di Bancomat
Occasione perfetta per presentare insieme quest'opera, è eccezionale. Le mani non sono mai solo decorative ma sostengono qualcosa, in questo caso si avvicinano ed é una bellissima metafora di quello che può fare il calcio, anche unire squadre che vengono da competizioni diverse.
Lorenzo Quinn
Per me è un grande onore fare parte di un evento cosi importante. Sono felice di tornare a Roma con una mia scultura. Avevamo varie opzioni sulla scultura da portare, questa è stata presentata per la prima volta davanti alle Piramidi in Egitto dopo il termine del COVID, qualcosa di brutto ma che ci ha unito. Ci unisce la passione per il calcio, anche se sosteniamo squadre diverse. Con le mie sculture cerco sempre di unire le persone, siamo in un periodo difficile con tutte le guerre ma con la mia arte cerco sempre di unire la gente. Questa scultura ha due aspetti, di giorno è trasparente ma di notte è caratterizzata da luci. Nel calcio ho realizzato alcune opere per Pelé ed ora mi sto occupando di alcune sculture per Messi e Ronaldinho. Il calcio è stata una mia gran passione sin da bambino.