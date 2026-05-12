Dalla Palma: "Servirà il capolavoro difensivo. L'Inter giocherà con…"

Il giornalista Alberto Dalla Palma è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare a meno di 24 ore dal match la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter.

Le parole di Alberto Dalla Palma a Radio Laziale

L'Inter, escluso Calhanoglu, si presenterà con la formazione migliore. È banale da dire ma servirà il capolavoro difensivo. Devi cercare di non prendere gol perché se lo prendi in fase iniziale risalire la corrente sarebbe molto difficile.

Rovella, Gila - Fraioli

Andare ai rigori?

Oggi firmeremmo tutti, non solo perché Motta ci ha fatto vedere di cosa è capace a Bergamo ma perché più la tiri avanti più hai speranza che possa succedere qualcosa.

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