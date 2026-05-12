Dalla Palma: "Servirà il capolavoro difensivo. L'Inter giocherà con…"
Il giornalista Alberto Dalla Palma è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare a meno di 24 ore dal match la finale di Coppa Italia: Lazio-Inter
Il giornalista Alberto Dalla Palma è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare a meno di 24 ore dal match la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter.
Le parole di Alberto Dalla Palma a Radio Laziale
L'Inter, escluso Calhanoglu, si presenterà con la formazione migliore. È banale da dire ma servirà il capolavoro difensivo. Devi cercare di non prendere gol perché se lo prendi in fase iniziale risalire la corrente sarebbe molto difficile.
Andare ai rigori?
Oggi firmeremmo tutti, non solo perché Motta ci ha fatto vedere di cosa è capace a Bergamo ma perché più la tiri avanti più hai speranza che possa succedere qualcosa.
Sulla Coppa Italia
L'anno scorso il Bologna era considerato vittima sacrificale per il successo del Milan e alla fine è tornato a casa con una coppa. Magari l'Inter arriva alla finale con la pancia piena. È veramente difficile, ma ci siamo, giochiamola e vediamo.