Sarri: "Le difficoltà ci hanno fatto diventare un gruppo bello tosto e coeso. Nazionale?..."

Il mister Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare il pareggio contro il Parma.

Le dichiarazioni di Sarri a LSC

Questa partita la metto nella striscia positiva, non la vedo come uno stop. Partita difficile contro una squadra che si è difesa con il 3-5-2 e negli ultimi 25 metri abbiamo mosso poco la palla. Solitamente se queste partite le porti al 65' sullo 0-0 le vinci, noi purtroppo siamo andati sotto ma abbiamo fatto un buon secondo tempo per la situazione e le caratteristiche che aveva la partita.

Il gruppo è diventato un gruppo vero. Le tante difficoltà ci hanno fatto diventare un gruppo bello tosto e coeso. Oggi giocavamo senza Provedel, senza Gila, senza Zaccagni, senza Rovella, senza un Patric che nelle ultime due gare ha fatto la differenza. Senza 5-6 giocatori importanti diventa difficile.