Provstgaard: "Non siamo soddisfatti, potevamo vincere. Gioco sulle palle inattive?..."

Oliver Provstgaard è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel e in Mixed Zone al termine dell'incontro Lazio-Parma

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
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Oliver Provstgaard è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel e in Mixed Zone al termine dell'incontro Lazio-Parma.

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Le dichiarazioni di Provstgaard a LSC

Non siamo soddisfatti. Potevamo vincere, abbiamo creato di più nel secondo tempo. Dobbiamo riguardare la partita, non era facile creare occasioni contro di loro. La Nazionale? È stata una crescita importante per me e per la Lazio, sono felice. Il Mondiale era una grande opportunità, purtroppo come l'Italia non ci siamo qualificati. Io sono giovane, mi devo concentrare sulla Lazio. Avrò più occasioni per giocare tornei importanti con la Danimarca.

Sulle palle inattive potevamo fare meglio, ma credo che ci stiamo lavorando nel modo giusto, sia sul campo che con i video. Dobbiamo comunque lavorarci di più.

Nella pagina successiva le dichiarazioni di Provstgaard in Mixed Zone 

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