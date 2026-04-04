Provstgaard: "Non siamo soddisfatti, potevamo vincere. Gioco sulle palle inattive?..."

Oliver Provstgaard è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel e in Mixed Zone al termine dell'incontro Lazio-Parma.

Non siamo soddisfatti. Potevamo vincere, abbiamo creato di più nel secondo tempo. Dobbiamo riguardare la partita, non era facile creare occasioni contro di loro. La Nazionale? È stata una crescita importante per me e per la Lazio, sono felice. Il Mondiale era una grande opportunità, purtroppo come l'Italia non ci siamo qualificati. Io sono giovane, mi devo concentrare sulla Lazio. Avrò più occasioni per giocare tornei importanti con la Danimarca.