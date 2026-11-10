Sassuolo, c’è l’ufficialità: Roberto D'Aversa è il nuovo allenatore

Il Sassuolo ha ufficializzato il nome del successore dell'esonerato Alberto Aquilani, affidando la panchina a Roberto D'Aversa. Il tecnico ha sottoscritto un accordo valido fino al 30 giugno 2027, che comprende anche un'opzione di prolungamento per un'altra annata.

Programma e presentazione

L'U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Roberto D'aversa la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2027. Lo staff tecnico sarà composto da Salvatore Sullo (allenatore in seconda), Marco Piccioni (collaboratore tecnico), Marco Riggio (collaboratore tecnico), Paolo Rongoni (preparatore atletico), Francesco Petrungaro (preparatore atletico), Andrea Rinaldi (preparatore atletico), Simone Vignudelli (preparatore atletico) e Marco Bizzarri (allenatore portieri). Il nuovo allenatore dirigerà nel pomeriggio odierno il suo primo allenamento alla guida dei neroverdi. La conferenza stampa di presentazione ai Media si terrà giovedì 12 novembre alle ore 12:30 presso il Mapei Football Center.

Il ritorno in panchina

Roberto D’Aversa torna in una panchina di Serie A dopo l’ultima avventura la scorsa stagione subentrando a l’ex tecnico biancoceleste Marco Baroni con il Torino terminata con il raggiungimento della salvezza ma non con il rinnovo di contratto per l’attuale stagione. Il tecnico è così rimasto senza squadra per l'inizio di questa stagione, rimanendo inizialmente fermo in attesa della chiamata giusta; l'occasione è arrivata ora con la chiamata del Sassuolo, che ha deciso di affidargli la guida tecnica per dare una svolta al proprio campionato.