FIGC, Galliani e Malagò davanti al TFN: voto del 14 dicembre a rischio

La FIGC ha deciso di costituirsi davanti al Tribunale Federale Nazionale nel procedimento avviato dal ricorso di Adriano Galliani contro la commissione nominata da Giovanni Malagò per verificare le candidature alla presidenza federale. Secondo quanto riportato da Onefootball, Il TFN ascolterà le parti prima di pronunciarsi collegialmente. La controversia potrebbe far slittare le elezioni, per ora fissate al 14 dicembre.

Secondo Onefootball, il calendario della procedura è già stretto: l’elenco dei candidati ammessi dovrebbe essere pubblicato entro il 14 novembre. Il limite stabilito dal CONI per celebrare l’assemblea elettiva resta il 31 gennaio 2027.

Galliani contesta la commissione nominata da Malagò

Galliani ha presentato il ricorso lunedì 9 novembre tramite il proprio legale, l’avvocato Filippo Lattanzi. L’atto riguarda la commissione istituita il 2 novembre da Malagò, commissario straordinario della FIGC e a sua volta candidato alla presidenza. All’organismo è stato affidato il controllo della regolarità delle candidature.

Per Galliani, la commissione non sarebbe prevista dalle norme statutarie e regolamentari della Federazione e non avrebbe quindi titolo per effettuare quelle verifiche. Il ricorso contesta anche la scelta di istituirla da parte di Malagò, direttamente coinvolto nella competizione elettorale.

La richiesta al TFN è di sospendere in via cautelare l’efficacia del provvedimento e poi annullarlo. Secondo la posizione sostenuta da Galliani, il controllo delle candidature dovrebbe essere svolto dagli organi già individuati dalle norme federali, in particolare dalla Segreteria generale e dal segretario Marco Brunelli. Galliani è sostenuto da Assocalciatori e Assoallenatori.

Il sostegno del Genoa e gli undici accrediti di Malagò

Nel confronto sulle candidature ha un peso anche la posizione del Genoa. In un primo momento l’amministratore delegato rossoblù Andres Blazquez aveva sottoscritto l’accredito a favore di Galliani. Successivamente il presidente Dan Sucu ha espresso il sostegno del club a Malagò, accompagnandolo con una comunicazione formale di revoca e diffida relativa alla precedente adesione.

Malagò ha presentato undici accrediti di club di Serie A, esattamente il minimo richiesto. Se quello del Genoa non fosse considerato valido, uno degli undici sostegni necessari verrebbe meno e la candidatura potrebbe non soddisfare il requisito previsto.

Il ricorso di Galliani, però, non chiede direttamente l’esclusione di Malagò. Il suo oggetto principale è la legittimità della commissione incaricata dei controlli. La posizione del Genoa resta un elemento del contenzioso e potrebbe assumere rilievo nella successiva valutazione dei requisiti.

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