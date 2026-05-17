Derby Roma-Lazio, pesante sconfitta per il biancoceleste: il commento di Felipe Caicedo

Conclusa da poco la sfida accesissima tra Roma e Lazio, Felipe Caicedo non ha nascosto la sua forte delusione per lo spettacolo offerto in campo. Con un secco e categorico "Derby inguardabile" pubblicato sulla piattaforma social X, l'ex biancoceleste ha riassunto perfettamente il malumore dei tifosi, descrivendo una partita bloccata, priva di grandi emozioni e ben lontana dai fasti estetici che il Derby della Capitale ha sempre trasmesso.

Il post di Felipe Caicedo su X