Conferenza Gasperini: "Felici di aver vinto il derby. Sulla protesta dei tifosi della Lazio…"

Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria nel derby per 2-0.

La conferenza stampa di Gasperini

Dobbiamo essere felici, per noi non sarebbe finita oggi, solo se perdevi era finito. Non dobbiamo più sperare nei risultati degli altri e questo è un vantaggio. Siamo felici di aver vinto il derby e ora abbiamo una settimana per preparare l'ultima gara.

Sulla Champions

Io ci credevo, ho giocato tanti campionati. Quando si arriva in questo periodo diventa un altro campionato. Io e la Roma ci siamo dati tanto a vicenda è un bel connubio, ho sempre ringraziato i calciatori per la disponibilità, stiamo facendo una stagione straordinaria per quello che abbiamo costruito nello spogliatoio, non ho mai avuto problemi. Come me hanno sempre creduto nel poter raggiungere il risultato, ci manca una partita.

è venuto per vincere qualcosa di importante

Assolutamente sì mi sono dato tre anni di tempo. Riuscire ad arrivare in Champions era difficile. L'obiettivo è fare le squadre forti e giocare per obiettivi alti.

Sul pubblico

È stato sempre sold-out, questo avviene forse in pochissimi posti. Sapevo di essere il candidato meno adatto per entrare in sintonia con l'ambiente, ma sono venuto per fare calcio e la gente mi ha apprezzato per questo.

Su Mancini

Straordinario fare una doppietta nel derby, ma lui di gol ne ha già fatti parecchie, non è casuale. Resterà indelebile nella sua carriera.

Sulla curva vuota dei tifosi della Lazio ed affrontare una squadra con meno giorni di preparazione