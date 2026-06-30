Gabriele Artistico: il sondaggio del Verona

La Lazio non ha intenzione di cederlo in prestito

Come riportato da Alfredo Pedullà, Avellino e Padova erano interessate a Gabriele Artistico, classe 2002. Il giovane è tornato alla Lazio dal prestito allo Spezia, che è retrocesso in Serie C.

Il Verona apprezza Artistico

Nelle ultime ore, anche il Verona apprezza il calciatore e vuole fare un tentativo. Artistico a 17 anni ha giocato nelle giovanili del Parma, si è trasferito nel 2021 in Croazia, alla Lokomotiva Zagabria, dove ha totalizzato solo quattro presenze. A gennaio 2022 è tornato in Italia al Monterosi Tuscia, in Serie C, e ha segnato il suo primo gol in carriera contro la Paganese. È andato in prestito al Gubbio, al Renate e ha lasciato definitivamente il Parma nell'estate 2023. Ha trascorso una stagione alla Virtus Francavilla, in Serie C, totalizzando 12 gol in 39 partite. È stato tesserato alla Lazio nel Luglio 2024.