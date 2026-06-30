Nel mirino della Lazio c'è Fares Ghedjemis

La Lazio è interessata all'algerino del Frosinone

Alisia Cerqua /
Ghedjemis
Fraioli

Occhi su Ghedjemis

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Lazio è interessata al calciatore algerino, Farès Ghedjemis. È stato acquistato dal Frosinone nel 2024 con un contratto biennale. L'anno scorso ha collezionato 15 gol e 3 assist in 37 partite. La valutazione del calciatore gira intorno ai 10 milioni. 

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Firma la sua presenza al Mondiale 2026

Per la prima volta il Frosinone porta un suo calciatore al Mondiale. Il trequartista è stato convocato dal CT dell'Algeria Vladimir Petkovic. É nato in Francia, ma si sente totalmente algerino: “Il mondiale è l'evento calcistico più importante al mondo. Ricordo quando da bambino guardai quelli del 2010 e 2014 dove l'Algeria c'era. Mia mamma è algerina, i genitori di papà lo sono, da bambino ci sono andato. Ho sempre avuto la maglia dell'Algeria. Orgoglioso di giocare per il mio Paese”. 

 

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