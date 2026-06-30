Nel mirino della Lazio c'è Fares Ghedjemis

Occhi su Ghedjemis

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Lazio è interessata al calciatore algerino, Farès Ghedjemis. È stato acquistato dal Frosinone nel 2024 con un contratto biennale. L'anno scorso ha collezionato 15 gol e 3 assist in 37 partite. La valutazione del calciatore gira intorno ai 10 milioni.

Firma la sua presenza al Mondiale 2026

Per la prima volta il Frosinone porta un suo calciatore al Mondiale. Il trequartista è stato convocato dal CT dell'Algeria Vladimir Petkovic. É nato in Francia, ma si sente totalmente algerino: “Il mondiale è l'evento calcistico più importante al mondo. Ricordo quando da bambino guardai quelli del 2010 e 2014 dove l'Algeria c'era. Mia mamma è algerina, i genitori di papà lo sono, da bambino ci sono andato. Ho sempre avuto la maglia dell'Algeria. Orgoglioso di giocare per il mio Paese”.