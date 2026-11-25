Lazio, almanacco in edicola dal 10 dicembre in edizione limitata
Il volume ripercorre la storia biancoceleste dal 1900 a oggi, tra stagioni, protagonisti e risultati.
Dal 10 dicembre arriva in edicola un volume speciale sulla storia della Lazio, pubblicato in edizione limitata. L’almanacco ripercorre la vicenda biancoceleste dal 1900 a oggi.
I protagonisti della storia biancoceleste
Il volume racconta «Tutte le Lazio della Storia» attraverso gli uomini che ne hanno fatto parte. Ripercorre le sedi sociali e presenta presidenti, allenatori e calciatori.
Stagioni, risultati e coppe
L’almanacco raccoglie stagioni, formazioni e rose, insieme a presenze, classifiche e risultati. Comprende inoltre trofei, record e il cammino della Lazio nelle coppe nazionali e internazionali.