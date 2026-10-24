Mandas nel post: "Quando Gattuso mi ha chiamato avevo bisogno di fiducia. Sulla vittoria..."

Christos Mandas ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport poco dopo il fischio finale di Lazio-Parma.

Sono molto contento per le parole del mister, è un grande allenatore e un grande uomo, mi aiuta molto tutti i giorni. Oggi non abbiamo iniziato con la nostra solita forza, ma piano piano abbiamo visto quella che è la nostra squadra. Se mi sarei aspettato tutto questo? Quando mi ha chiamato Gattuso per tornare qui, non ci ho pensato molto, avevo bisogno di questa fiducia. Il mio obiettivo era fare il massimo per la squadra, per il mister e per la società, e rimane questo in ogni partita