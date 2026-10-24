La moviola di Lazio-Parma: manca un rigore ai biancocelesti

La Lazio continua a vincere e passerà la notte da capolista. Brava la squadra di Gattuso ad andare oltre al rigore non assegnato nel primo tempo e venire a capo del match nel secondo tempo

La moviola di Lazio-Parma

Veementi proteste della Lazio dopo appena 8' per un contatto in area fra Troilo e Frattesi con il centrocampista della Lazio che va in percussione centrale e cade dopo un contatto con Troilo. Tocco tra Frattesi e Troilo non solo alto ma anche basso con il piede di Troilo che finisce sul polpaccio di Frattesi. Tante proteste e forti dubbi sulla scelta di Arena che fin da subito fa cenno di proseguire, ma resta il fatto che manca Ammonizione per Provstgaard al 30' quando per rimediare ad un erroraccio di Tavares è costretto a stendere Tourè a campo aperto. Al 38' arriva anche il primo giallo per il Parma all'indirizzo di Sierro. Nel secondo tempo la partita fila liscio con Arena che non deve estrarre alcuna sanzione.

Il voto ad Arena

Voto: 4.5

Partita semplice per Arena, ma il rigore non dato alla Lazio rovina tutto, per fortuna non è stato fatale.