Cardone: "Siamo arrivati a 37 infortuni. Sostituti di Zaccagni?..."
Giulio Cardone è intervenuto a Radiosei per esprimersi riguardo i numerosi infortuni da inizio stagione del club biancoceleste, tra cui quello di Zaccagni
Giulio Cardone è intervenuto a Radiosei per esprimersi riguardo i numerosi infortuni da inizio stagione del club biancoceleste, tra cui quello di Zaccagni.
Le dichiarazioni di Cardone a Radiosei
L'infortunio di Zaccagni
Siamo arrivati a 37 infortuni. Per Zaccagni ci vorrà un mesetto, ora è da mettere in dubbio per la semifinale. Il verdetto più attendibile sarà tra una settimana, quando ci saranno ulteriori controlli.
I sostituti
Quest’anno Zaccagni ha saltato 7 gare, di cui una di Coppa Italia, e Sarri senza di lui in 5 di queste ha messo Pedro dall’inizio; mi ricordavo un’alternanza maggiore invece quasi sempre lo spagnolo dal 1′, poi una volta Cancellieri e una Noslin.
La Nazionale
La crisi del campionato italiano e quella della Nazionale sono colleate ma questa è più grave. Zaccagni sarebbe stato nei piani di Gattuso, come dodicesimo e anche per avere la possibilità di cambiare modulo. In vista delle qualificazioni vedremo pure come andrà il recupero di Tonali.