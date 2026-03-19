Cardone: "Siamo arrivati a 37 infortuni. Sostituti di Zaccagni?..."

Giulio Cardone è intervenuto a Radiosei per esprimersi riguardo i numerosi infortuni da inizio stagione del club biancoceleste, tra cui quello di Zaccagni.

Le dichiarazioni di Cardone a Radiosei

L'infortunio di Zaccagni

Siamo arrivati a 37 infortuni. Per Zaccagni ci vorrà un mesetto, ora è da mettere in dubbio per la semifinale. Il verdetto più attendibile sarà tra una settimana, quando ci saranno ulteriori controlli.

I sostituti

Quest’anno Zaccagni ha saltato 7 gare, di cui una di Coppa Italia, e Sarri senza di lui in 5 di queste ha messo Pedro dall’inizio; mi ricordavo un’alternanza maggiore invece quasi sempre lo spagnolo dal 1′, poi una volta Cancellieri e una Noslin.

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