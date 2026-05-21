Sarri guarda in casa Lazio: vuole tre biancocelesti per il suo futuro. I nomi

La lista dei desideri: tre fedelissimi nel mirino

Maurizio Sarri guarda al futuro, ma per farlo ha intenzione di pescare a piene mani dal suo recente passato.

Il piano di Sarri

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, il tecnico toscano avrebbe un piano di mercato ben chiaro in testa: l'idea è quella di "portare con sé ovunque" tre pilastri dell'attuale rosa della Lazio. I nomi caldi sono quelli del portiere Ivan Provedel e dei due difensori centrali Mario Gila e Alessio Romagnoli. Tre elementi chiave che Sarri considera imprescindibili per dare solidità e identità tattica alla sua prossima avventura in panchina.

L'ostacolo arabo

Se per Provedel e Gila la trattativa dipenderà molto dalla nuova destinazione del mister, la situazione legata a Romagnoli è decisamente più intricata. Il difensore centrale, infatti, si sarebbe già promesso ai qatarioti dell'Al-Sadd, affascinato da una nuova esperienza professionale ed economica all'estero. Convincerlo a cambiare rotta per seguire nuovamente Sarri non sarà affatto una passeggiata, e richiederà un vero e proprio blitz diplomatico per ribaltare un destino che sembrava ormai già scritto.