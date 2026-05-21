Coppa del Mondo, la lista dei convocati del Senegal: la decisione su Boulaye Dia
Ecco la lista dei calciatori convocati dal ct del Senegal per la Coppa del Mondo e la decisione sul biancoceleste Boulaye Dia
Dia in Lazio-Atalanta
Fabrizio Romano ha pubblicato, sulla piattaforma social X, la lista dei calciatori convocati dal ct del Senegal per la Coppa del Mondo e la decisione sul biancoceleste Boulaye Dia.
La lista dei convocati
Gli assenti
Malang Sarr
Boulaye Dia
Habib Diallo
Nampalys Mendy
Cheikh Sabaly
Nobel Mendy
Abdou Diallo