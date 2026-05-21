Coppa del Mondo, la lista dei convocati del Senegal: la decisione su Boulaye Dia

Ecco la lista dei calciatori convocati dal ct del Senegal per la Coppa del Mondo e la decisione sul biancoceleste Boulaye Dia

Michelle De Angelis /
Dia in Lazio-Atalanta
Dia in Lazio-Atalanta

Fabrizio Romano ha pubblicato, sulla piattaforma social X, la lista dei calciatori convocati dal ct del Senegal per la Coppa del Mondo e la decisione sul biancoceleste Boulaye Dia.

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La lista dei convocati

Gli assenti

Malang Sarr

Boulaye Dia

Habib Diallo 

Nampalys Mendy 

Cheikh Sabaly

Nobel Mendy

Abdou Diallo

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