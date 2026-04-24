Nesta: "Lotito? L'ho visto ieri sera, ma lui neanche…"
Nel programma Giorgia's Secret, condotto da Giorgia Rossi, in onda su DAZN, l'ospite della puntata è stato Alessandro Nesta
Nel programma Giorgia's Secret, condotto da Giorgia Rossi, in onda su DAZN, l'ospite della puntata è stato Alessandro Nesta. La bandiera biancoceleste tra le domande ha chiarito anche quale fosse il suo rapporto con Lotito raccontando un divertente aneddoto, tra l'altro molto recente.
Le parole di Nesta su Lotito
Pensa l'ho visto ieri sera, ero al ristorante con due miei amici e il primo che incrocio è lui.
È destino?
No no, stava al telefono neanche mi ha visto mi sa.