Nesta: "Lotito? L'ho visto ieri sera, ma lui neanche…"

Nel programma Giorgia's Secret, condotto da Giorgia Rossi, in onda su DAZN, l'ospite della puntata è stato Alessandro Nesta

Beniamino Civitelli /
Nesta

Nel programma Giorgia's Secret, condotto da Giorgia Rossi, in onda su DAZN, l'ospite della puntata è stato Alessandro Nesta. La bandiera biancoceleste tra le domande ha chiarito anche quale fosse il suo rapporto con Lotito raccontando un divertente aneddoto, tra l'altro molto recente.

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Le parole di Nesta su Lotito

Lotito

Pensa l'ho visto ieri sera, ero al ristorante con due miei amici e il primo che incrocio è lui.

È destino?

No no, stava al telefono neanche mi ha visto mi sa.

 

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