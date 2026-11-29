Fernando Muslera ha annunciato il ritiro dal calcio giocato dopo la finale di Copa Libertadores persa dall’Estudiantes de La Plata contro il Palmeiras. Alla squadra brasiliana è bastato un gol di Ramon Sosa per conquistare il quarto titolo sudamericano della sua storia. Il portiere, ex Lazio e Galatasaray, ha spiegato di lasciare il campo felice, al di là del risultato.

La finale con il Palmeiras e l’annuncio

Muslera faceva parte della rosa dell’Estudiantes in questa stagione. La finale si è disputata il 28 novembre 2026 allo stadio Centenario di Montevideo. Al termine della partita, il portiere classe 1986 ha comunicato la decisione di chiudere la carriera.

Nelle dichiarazioni riportate da Derbyderbyderby, Muslera ha detto: «Me ne vado felice e, al di là del risultato che fa parte di questo sport, è stata una spettacolare conclusione della mia carriera.»

Il saluto all’Estudiantes e ai tifosi

Il portiere ha ricordato l’arrivo del club argentino in Uruguay, nel luogo legato al suo esordio tra i professionisti: «L’Estudiantes è venuto casa mia in Uruguay, nello stadio in cui ho giocato la mia prima partita da calciatore professionista. I tifosi hanno riempito gli spalti degli stadi e ci hanno supportato con tutte le loro forze.»

Nel suo saluto, Muslera ha parlato della difficoltà di trovare le parole e della scelta già condivisa con la società: «Adesso trovo difficoltà nel parlare, ma me ne vado felice perché lo lottato fino all’ultimo giorno. Del ritiro avevo già parlato con la dirigenza. Ringrazio i miei compagni di squadra, Veron e tutti coloro che mi stanno ascoltando adesso».

Dopo le esperienze europee, Muslera aveva firmato lo scorso anno per l’Estudiantes. Nella sua prima stagione con il club ha vinto il Torneo Clausura e il Trofeo de Campeones de la Liga Profesional.

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