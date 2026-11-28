La Lazio di Gattuso resta ancora imbattuta. Le reti messe a segno dalla coppia danese Provstgaard-Isaksen ha permesso alla squadra biancoceleste di sconfiggere il Torino e conquistare altri 3 punti, restando in vetta alla classifica per almeno un'altra settimana. In seguito al trionfo, vari calciatori del club hanno festeggiato tramite dei post sui propri social.

Nicolò Rovella

Oliver Provstgaard

Mattia Zaccagni