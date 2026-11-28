Torino-Lazio, i biancocelesti restano imbattuti e festeggiano sui social: i post
Alcuni calciatori della rosa biancoceleste hanno festeggiato la vittoria a Torino sui propri social, ecco i loro post
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
La Lazio di Gattuso resta ancora imbattuta. Le reti messe a segno dalla coppia danese Provstgaard-Isaksen ha permesso alla squadra biancoceleste di sconfiggere il Torino e conquistare altri 3 punti, restando in vetta alla classifica per almeno un'altra settimana. In seguito al trionfo, vari calciatori del club hanno festeggiato tramite dei post sui propri social.