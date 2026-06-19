Dalla Lazio al Bentegodi: Baroni riparte dal Verona

Il contratto

Marco Baroni, ex Lazio e Torino, è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Hellas Verona, dopo essere stato esonerato dal Torino il 23 febbraio 2026. Il debutto con i biancocelesti in Serie A si era concluso con una vittoria in casa contro il Venezia per 3-1. A giugno 2025 inizia ad allenare il Torino, da cui fu esonerato a seguito di un rendimento negativo.

L'annuncio ufficiale dei gialloblù

“L'Hellas Verona FC comunica di aver affidato, a partire dal 1° luglio, la conduzione tecnica della Prima Squadra a Marco Baroni, che si è legato al Club fino al 30 giugno 2028, con opzione fino al 2029 ”.