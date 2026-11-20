Gattuso vuole migliorare la rosa della Lazio senza alterare gli equilibri dello spogliatoio. Fabiani ha incaricato la talent room di cercare una mezzala e un vice Zaccagni, per gennaio o giugno. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Le esigenze tecniche ci sono, ma il profilo dei possibili acquisti dovrà essere compatibile con il gruppo, secondo quanto riferisce Il Messaggero.

La ricerca di una mezzala e di un vice Zaccagni

Il tecnico dà valore al rapporto di lealtà costruito con i calciatori e non vuole perdere neppure i gregari: quelli che giocano un minuto e danno tutto. Considera importante anche il lavoro di chi resta lontano dai riflettori e non intende compromettere questo patrimonio con un acquisto di rappresentanza.

Le valutazioni su Lang, Chiesa e Perisic

Noa Lang non convince Gattuso: la sua personalità è giudicata troppo fumantina. Federico Chiesa sarebbe una scommessa suggestiva, ma il tecnico ritiene di averla già persa in Nazionale e non vuole riprovarci.

Ivan Perisic rappresenterebbe un’occasione. I suoi 37 anni, però, non sono in linea con il progetto di svecchiamento della Lazio.

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