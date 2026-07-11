Stati Generali, Bisignani: "Se teniamo altissima la pressione, qualcosa succederà…"

Durante gli Stati Generali della Lazialità, organizzati questo pomeriggio al Teatro Manzoni, è intervenuto anche Luigi Bisignani.

Sono stato una miccia esplosa grazie a un direttore come Capezzone che l’ha reso possibile. Possiamo dire a gran voce che il re è nudo. Fino ad ora aveva più vestiti: quello della FIGC, della Lega e della politica. Ora noi tifosi lo abbiamo spogliato e da qui nasce una nuova storia. La Lazio, grazie ai tifosi e alla forza che abbiamo dimostrato, è diventata appetibile a tutti i fondi, che nel frattempo ci seguono. La Lazio è un grande esempio, grazie a tutti noi e, voglio sottolineare, al presidente Rocca: il disagio del popolo laziale l’ha capito e ci è venuto incontro.