Lazio, il caso Romagnoli si riapre: torna a Formello, ma il futuro resta un rebus

Il trasferimento all'Al-Sadd si blocca: il difensore torna a Formello. Intanto la Lazio continua a sognare Gimenez.La Lazio si ritrova nuovamente a gestire il caso Alessio Romagnoli. Il trasferimento del difensore all'Al-Sadd si è infatti fermato e, salvo ulteriori sviluppi, il giocatore tornerà a Formello per riprendere il lavoro con la squadra. Una situazione che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile.

Domani Romagnoli sarà all'Isokinetic per sostenere i test fisici e successivamente proseguirà gli allenamenti nel centro sportivo biancoceleste, dopo aver lavorato individualmente al Due Ponti. Il suo rientro arriva dopo lo stop improvviso dell'operazione con il club qatariota.

Una svolta inattesa, considerando che la cessione sembrava ormai definita. Restano però ancora molti interrogativi sul futuro del difensore, con diversi scenari ancora aperti.

Romagnoli torna a Formello: perché è saltato l'affare con l'Al-Sadd

La vicenda, secondo quanto riportato da Il Messaggero, affonda le radici già nello scorso gennaio, quando l'addio sembrava ormai imminente. Dopo la gara di Lecce il saluto alla Curva Nord aveva fatto pensare alla conclusione della sua esperienza in biancoceleste. Roberto Mancini, allora sulla panchina dell'Al-Sadd, aveva individuato Romagnoli come uno degli obiettivi principali.

Negli ultimi giorni di mercato, però, la trattativa si era arenata per questioni legate agli stipendi arretrati, costringendo il difensore a concludere la stagione con la Lazio.

All'inizio di luglio sembrava essere arrivata la svolta definitiva. Lo stesso Romagnoli, attraverso un video pubblicato al termine della manifestazione dei tifosi laziali tra Ponte Milvio e Piazzale Ankara, aveva di fatto salutato l'ambiente biancoceleste. I documenti erano stati firmati e restavano soltanto alcuni aspetti burocratici prima della partenza.

Da quel momento, però, la situazione è cambiata radicalmente. L'Al-Sadd avrebbe modificato le condizioni dell'accordo raggiunto con il presidente Lotito. Alla base dello stop ci sarebbe una valutazione tecnica: il nuovo allenatore Razvan Lucescu non sarebbe convinto dell'inserimento del centrale nella propria rosa.

Se non arriveranno sviluppi positivi, non sono escluse anche possibili conseguenze sul piano legale. Dal lato del giocatore alcuni passaggi sarebbero già stati formalizzati, mentre la Lazio ritiene di avere nuovamente piena disponibilità del cartellino e per questo lo ha convocato per i test atletici.

Le ipotesi sul futuro e il sogno Gimenez per l'attacco

L'eventuale permanenza di Romagnoli rappresenterebbe soprattutto un problema economico per il club. Oltre ai circa 3 milioni di euro che non entrerebbero dalla cessione, la società dovrebbe sostenere anche il costo dell'ingaggio per un'altra stagione, pari a quasi 7 milioni lordi.

Dal punto di vista tecnico, invece, Gennaro Gattuso ritroverebbe un difensore di assoluto valore, con la possibilità di ricomporre una coppia già collaudata insieme a Provstgaard, mentre Doekhi rappresenterebbe un'altra soluzione importante. Parallelamente, però, continua il pressing della Lazio per Sergi Dominguez, titolare nella sfida di Champions League tra Thun e Dinamo Zagabria.

Resta comunque difficile immaginare una permanenza definitiva. La volontà del giocatore è nota da tempo e nelle prossime settimane le parti si confronteranno per trovare una soluzione. Sul tavolo restano due ipotesi: una risoluzione consensuale oppure una nuova cessione, anche in Italia.

Tra gli scenari possibili c'è anche l'Atalanta. In passato Fabiani aveva raggiunto un'intesa con il club bergamasco per Mario Gila, prima del trasferimento dello spagnolo al Milan. I nerazzurri, con condizioni differenti, potrebbero tornare a interessarsi a Romagnoli, giocatore particolarmente apprezzato da Maurizio Sarri. Al momento, però, si tratta soltanto di ipotesi e non sono esclusi nuovi colpi di scena.

Sul fronte offensivo, invece, la prova contro la Primavera ha evidenziato la necessità di inserire un nuovo attaccante. Ratkov, Dia, Noslin e Zaccagni hanno creato poco e sprecato diverse occasioni, motivo per cui la società continua a valutare profili come Kennedy, Piccoli e Pinamonti.

Il grande obiettivo, però, resta Santiago Gimenez. L'attaccante del Milan, attualmente alle prese con un infortunio, sta accelerando il recupero ma non sembra essere al centro del progetto di Amorim, intenzionato a puntare su Goncalo Ramos, arrivato dal PSG.

L'operazione resta molto complicata e potrebbe concretizzarsi soltanto attraverso un prestito. A Formello attendono un'eventuale apertura, magari nella parte finale del mercato, per regalare a Gattuso il rinforzo offensivo ritenuto ideale in vista della nuova stagione.