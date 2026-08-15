Da Zaccagni a Cataldi, fino agli ex Lazio: tutti i messaggi per l'addio al calcio di Immobile
L'annuncio improvviso del ritiro di Ciro Immobile ha scatenato non solo la reazione dei numerosi tifosi, ma anche i messaggi di alcuni ex compagni di squadra che hanno condiviso parte della carriera insieme all'ex bomber della Lazio.
Da Cataldi al Capitano Zaccagni, fino agli omaggi di alcuni ex biancocelesti come Pedro e Murgia: tutti i messaggi per il “Re” Ciro.
La storia di Mattia Zaccagni
La dedica di Alessandro Murgia
È stato un onore, fenomeno.
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Il saluto di Pedro
Ciro, è stato un piacere condividere lo spogliatoio e i momenti con te. Al di là dei gol e di tutto ciò che hai raggiunto, ti ricorderò come persona e come compagno di squadra. Ti auguro tutto il meglio per questo nuovo capitolo. Sei un grande attaccante!! Che Dio benedica la tua famiglia
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Il messaggio di Cataldi
Un onore aver condiviso con te tante belle cose, dentro e fuori dal campo. Grazie di tutto
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