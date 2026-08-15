Da Zaccagni a Cataldi, fino agli ex Lazio: tutti i messaggi per l'addio al calcio di Immobile

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

L'annuncio improvviso del ritiro di Ciro Immobile ha scatenato non solo la reazione dei numerosi tifosi, ma anche i messaggi di alcuni ex compagni di squadra che hanno condiviso parte della carriera insieme all'ex bomber della Lazio. 

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Da Cataldi al Capitano Zaccagni, fino agli omaggi di alcuni ex biancocelesti come Pedro e Murgia: tutti i messaggi per il “Re” Ciro.

La storia di Mattia Zaccagni

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La dedica di Alessandro Murgia

È stato un onore, fenomeno.

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Il saluto di Pedro

Ciro, è stato un piacere condividere lo spogliatoio e i momenti con te. Al di là dei gol e di tutto ciò che hai raggiunto, ti ricorderò come persona e come compagno di squadra. Ti auguro tutto il meglio per questo nuovo capitolo. Sei un grande attaccante!! Che Dio benedica la tua famiglia 

Il post su X

Il messaggio di Cataldi

Un onore aver condiviso con te tante belle cose, dentro e fuori dal campo. Grazie di tutto

La storia su Instagram

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