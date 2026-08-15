Immobile si ritira, la dedica di Luis Alberto: "Grazie per tutto. Mancherai..."

A 36 anni, Ciro Immobile ha scelto di appendere gli scarpini al chiudo. Un ritiro inaspettato per l'ottavo marcatore di tutti i tempi nella storia della Serie A e per un bomber che ha scritto la storia soprattutto con la maglia della Lazio. Tra le dediche non poteva mancare quello di Luis Alberto, protagonista insieme a Ciro del duo che ha fatto sognare i tifosi ai tempi della Lazio di Inzaghi, in particolare, e Sarri. Una coppia capace di incantare la tifoseria laziale a suon di gol del bomber Ciro e delle giocate straordinarie del Mago spagnolo.

La dedica di Luis Alberto a “Re” Ciro

Alla fine sono le persone che incontri lungo il percorso a rendere speciali questi anni. Io sono fortunato ad aver condiviso una parte così importante con te. Grazie per tutto quello che abbiamo vissuto insieme, dentro e fuori dal campo. Mancherai, gitano

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