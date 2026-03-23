Italia-Irlanda del Nord, gli Azzurri si giocano l'all-in: quando e dove vedere la semifinale

L’Italia di Gattuso si gioca il tutto per tutto in una notte senza appello. Dopo il doppio shock delle mancate qualificazioni ai Mondiali 2018 e 2022, la sfida contro l’Irlanda del Nord è un vero e proprio dentro o fuori: la semifinale dei playoff non ammette errori. Sebbene i precedenti sorridano agli Azzurri (l’unica sconfitta risale al lontano 1958), servirà una prestazione di carattere: la qualità tecnica dell'Italia dovrà superare la fisicità e il muro difensivo nordirlandese per scacciare l'incubo e puntare alla finale.

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Italia-Irlanda del Nord: dove e quando vedere la semifinale

Un appuntamento da non perdere e l'ultima chance per la formazione Azzura di tentare di accedere al Mondiale 2026. Giovedì 26 marzo alle ore 20:45, l'Italia scenderà in campo alla New Balance Arena di Bergamo per disputare la semifinale contro l'Irlanda del Nord. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In caso di vittoria, gli Azzurri giocheranno la finale decisiva in trasferta il 31 marzo, contro la vincente di Galles-Bosnia Erzegovina.

La lista dei convocati

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma, (Manchester City), Alex Meret (Napoli).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah).