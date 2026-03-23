Cardone: "La società non può rinunciare a Sarri. Ecco i recuperi dopo la sosta"
L'intervento radiofonico del giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, ai microfoni di Radiosei
L'intervento radiofonico del giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, ai microfoni di Radiosei.
Cardone a Radiosei
Terza vittoria consecutiva, altra prova convincente della Lazio, da squadra; ha iniziato bene poi ha contenuto bene i tentativi del Bologna.
Bravo Motta e la Lazio a sfruttare gli spazi che si aprivano quando i bolognesi stavano accusando la stanchezza. Anche i cambi hanno dato una mano, bene pure l’ingresso di Dia.
Dopo la sosta recupererà Cataldi, Zaccagni è in dubbio anche per il ritorno di Coppa Italia; sembra che la lesione al quadricipite sia più grave, è uno stiramento pesante. Per Rovella la prognosi inizialmente era di 2-3 mesi, ora si sta allenando in palestra quindi cerchiamo di capire come procede il recupero. La stagione di Provedel invece è certamente terminata. Basic non ha risposto neanche alla chiamata della Nazionale.
Io spero sempre che la tifoseria ci ripensi in vista delle prossime partite; considerando tutto, infortuni e non solo, la squadra merita la vicinanza del suo pubblico
La Lazio non si può permettere di rinunciare a Sarri: il lavoro che sta facendo, unito a quello del gruppo, si sta vedendo. Quando una squadra ha un’organizzazione di gioco come la Lazio, ha un riferimento importante; così anche con le assenze c’è un’identità. Basta guardare Tavares.