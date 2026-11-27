La Lazio, imbattuta e prima in classifica, affronta il Torino nella tredicesima giornata di Serie A per consolidare il primato. Secondo le quote riportate da Agipronews, i biancocelesti sono favoriti in trasferta: il segno 2 è proposto tra 2,15 e 2,19.

Lazio favorita a Torino: le quote 1X2

I precedenti in casa granata sorridono alla Lazio, che ha vinto undici delle ultime ventidue trasferte contro il Torino. Anche nelle valutazioni dei betting analyst di Planetwin365 e William Hill prevale il successo esterno, offerto tra 2,15 e 2,19.

La vittoria degli uomini di Ignazio Abate, che manca da oltre un mese, è proposta tra 3,40 e 3,45. Il pareggio si gioca invece a 3,30.

Goal e Over: cosa indicano i numeri del Torino

Il Torino ha subito almeno un gol in undici partite casalinghe consecutive. Il dato accompagna il pronostico sul Goal, quotato 1,63, mentre il No Goal è offerto a 2,15.

È più contenuta la differenza tra le quote sui gol complessivi: l’Over è favorito a 1,80, con l’Under proposto a 1,90.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: Simeone, Noslin e Isaksen: le quote dei marcatori