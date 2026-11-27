La tifoseria biancoceleste e quella nerazzura si preparano per un grande incontro, infatti, il 22 dicembre alle ore 21:00 lo stadio San Siro ospiterà l'incontro tra Inter e Lazio di Supercoppa Italiana. Una partita tanto attesa ma dove le varie assenze peseranno ancora di più sulle scelte dei due tecnici.

Inter, Alessandro Bastoni a rischio per la Supercoppa

Il difensore Alessandro Bastoni, uscito nel corso della sfida di Champions League contro lo Stoccarda, ha svolto questa mattina gli esami strumentali che hanno riscontrato un problema al problema muscolare al quadricipite. Nonostante i tempi del rientro non siano ancora certi, il nerazzuro dovrebbe poter tornare in campo tra circa tre settimane.

Il comunicato dell'Inter