Guendouzi sull’addio alla Lazio: "Ho detto che li avrei aiutati fino alla fine"

In un'intervista rilasciata al canale Youtube “10 Numara”, Matteo Guendouzi ha parlato del trasferimento avvenuto a gennaio e ha raccontato le sensazioni provate nella sua ultima partita giocata con la maglia della Lazio: le sue dichiarazioni integrali.

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Le parole di Guendouzi sul suo passaggio al Fenerbahce

È stato un processo molto lungo. Io e il mio agente abbiamo parlato diverse volte della possibilità di lasciare la Lazio durante la finestra di mercato di gennaio. Mi si sono presentate diverse opportunità. Dopo aver saputo dell'interesse del Fenerbahçe, è stato un grande piacere incontrarli e parlare con loro. Innanzitutto, ho avuto l'opportunità di incontrare Devin Özek e Domenico Tedesco. Mi hanno spiegato il loro progetto, cosa volevano ottenere al Fenerbahçe, come valutavano la stagione in corso e come il mio arrivo avrebbe influenzato positivamente la squadra.

La trattativa con la Lazio

Sapevamo che le trattative con la Lazio sarebbero state un po' difficili e avrebbero richiesto del tempo. Dovevamo mantenere la calma. Ho detto al mio agente, all'allenatore e a Devin che la mia decisione era di venire al Fenerbahçe. Abbiamo interrotto tutti gli altri contatti e ci siamo concentrati esclusivamente sul Fenerbahçe. Dopo di che è andato tutto liscio.

Guendouzi torna sull'addio con la Lazio