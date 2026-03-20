Roma Femminile, Rossettini: “Lazio squadra agguerrita, sarà difficile…”

Ai microfoni del club, il tecnico della Roma Femminile Rossettini ha parlato così del derby in programma domani alle ore 18.

È il derby della Capitale, quindi entrambe le squadre, anche per il momento che stiamo passando, vorranno cercare di fare la partita loro, perché noi giochiamo per cercare di consolidare il primo posto, loro per entrare nella lotta per la Champions, quindi sarà sicuramente una partita emozionante. La partita con la Lazio è la partita per noi, per tante delle ragazze che sono qui da tanto tempo. Quindi ci apprestiamo a viverla con entusiasmo, con grande spirito, con anche la confidenza e la consapevolezza dei risultati ottenuti fino ad adesso, ma sapendo che è un derby e ogni partita è a sé, contro una squadra agguerrita che sta vivendo un buon momento di forma, quindi sarà una sfida difficile ma bellissima da giocare.