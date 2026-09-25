Supercoppa Italiana | Lazio-Inter si gioca a San Siro
Con la finale di Coppa Italia conquistata lo scorso anno, la Lazio si è qualificata per la Supercoppa Italiana che disputerà contro l’Inter
Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)
Con la finale di Coppa Italia conquistata lo scorso anno, la Lazio si è qualificata per la Supercoppa Italiana che disputerà contro l’Inter.
La data
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, è stata decisa la data della finale. Si giocherà il 22 dicembre prossimo.
Il luogo
Dopo un ballottaggio tra Stati Uniti ed Italia, la finale di Supercoppa Italiana tra Lazio e Inter si giocherà a San Siro.