Supercoppa Italiana | Lazio-Inter si gioca a San Siro

Con la finale di Coppa Italia conquistata lo scorso anno, la Lazio si è qualificata per la Supercoppa Italiana che disputerà contro l’Inter

Beniamino Civitelli /
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Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Con la finale di Coppa Italia conquistata lo scorso anno, la Lazio si è qualificata per la Supercoppa Italiana che disputerà contro l’Inter.

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La data

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, è stata decisa la data della finale. Si giocherà il 22 dicembre prossimo.

Il luogo

Dopo un ballottaggio tra Stati Uniti ed Italia, la finale di Supercoppa Italiana tra Lazio e Inter si giocherà a San Siro.

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