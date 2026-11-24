Francesco Totti è alle prese con gli acronimi SPQR e LGBTQIA+ in un’anticipazione della sua intervista a Belve. L’ex capitano della Roma fatica a ricordare il significato della prima sigla e risponde con alcune battute alle domande di Francesca Fagnani sulla seconda. Lo scambio è riportato da Cinemaserietv.

SPQR, il suggerimento di Fagnani e la risposta di Totti

Tra le prime domande dell’anteprima c’è quella su SPQR, l’acronimo latino che compare da secoli sullo stemma di Roma e che per anni è stato presente anche sulle maglie giallorosse. Totti non sembra ricordarne con precisione il significato: «SPQR erano quelle… che era… ‘na cosa che nun me ricordo bene».

Fagnani gli suggerisce la prima parola, Senatus. L’ex numero dieci prova a proseguire, poi si ferma: «Senatus? Mo’ pure il latino vuoi… Senatus Popolusco e Romanus so’ troppe frasi».

La battuta sulla sigla LGBTQIA+

La conduttrice passa quindi a LGBTQIA+. Totti sembra non riconoscere l’acronimo e, inizialmente, lo associa alla tecnologia: «LGBT? Nun so’ tecnologico io. LGBTQ Plus. Ma che è, un telefonino?».

Fagnani insiste con la domanda e l’ex calciatore continua sullo stesso tono ironico: «18 Plus? Ma ndo’ le tiri fuori ‘ste domande?. Ma come famo?». Il botta e risposta fa parte delle anticipazioni dell’intervista che Totti concederà alla conduttrice.

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