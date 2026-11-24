Isaksen, Noslin e Taylor vogliono restare alla Lazio nonostante le attenzioni del mercato. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, Gattuso ha parlato nelle ultime settimane con diversi giocatori per conoscerne gli umori e, finora, ha raccolto soltanto segnali favorevoli alla permanenza. Il tecnico spera che la sessione di gennaio non rompa il legame costruito con la squadra.

Gattuso e il senso di appartenenza alla Lazio

Gattuso ha descritto così il rapporto nato nel gruppo: «Mi prendo un merito, aver fatto diventare questa squadra una famiglia». Nel parlare di famiglia ha richiamato anche il «senso di appartenenza» dei giocatori. È su questo legame che punta per trattenere i protagonisti della squadra, mentre cominciano a circolare le prime voci di mercato.

Il timore è quello di un nuovo ridimensionamento dopo le partenze iniziate un anno fa con Guendouzi e Castellanos e proseguite con altri giocatori, giustificate con la formula «hanno chiesto di andare via». Gattuso ha cercato di coinvolgere tutti, dando spazio anche a chi in precedenza si sentiva fuori posto. Il gruppo viene descritto attraverso i sorrisi, le parole e il clima tra i calciatori, ora al primo posto. Ai giocatori è attribuita una presa di posizione collettiva: «Siamo con Rino. Lottiamo per lui».

Nel rapporto con la squadra pesano anche la fame maturata dopo Zenica e l’idea di calcio affinata dal tecnico negli anni. Il modello della Lazio come gruppo familiare viene richiamato attraverso la storia del club, a partire dal primo scudetto. Sabato, all’Olimpico, i tifosi hanno cantato il nome di Gattuso.

Isaksen, il Brentford e gli altri giocatori corteggiati

Da giorni circolano interessamenti per gli olandesi Taylor e Noslin e per i danesi Isaksen e Provstgaard. Isaksen è stato tra i primi a esprimersi pubblicamente sul proprio futuro. Il Brentford di Matthew Benham lo corteggia: l’imprenditore britannico è noto per il lavoro svolto con Brentford e Midtjylland, il club nel quale l’esterno danese è emerso. Benham conosce bene il calcio danese.

Alla prospettiva della Premier League, Isaksen ha risposto: «La Premier? Voglio la Champions con la Lazio». Anche Provstgaard piace da tempo in Inghilterra. Taylor e Noslin possono attirare offerte, mentre Frattesi ha rifiutato alcune opzioni sia a gennaio sia a luglio.

Finora nessuno dei giocatori ha manifestato a Gattuso la volontà di partire. Da Taylor a Noslin, da Isaksen a Frattesi, prevale l’intenzione di proseguire il percorso con la Lazio. Le posizioni espresse dai calciatori chiamano la società a rispettare il patto costruito tra allenatore e squadra.

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