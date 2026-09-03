Lazio, i conti del mercato: 39 milioni incassati e 37,5 investiti
Dalle nove partenze 39 milioni. Gli acquisti arrivano a 37,5 milioni considerando anche i riscatti garantiti.
La Lazio arriva a quota 39 milioni di euro incassati grazie alla partenza di nove giocatori. Una cifra che comprende anche gli 8 milioni che il Rennes verserà per Dia in caso di salvezza, oltre ai 2 milioni per il prestito.
Lazio, 39 milioni incassati dalle nove partenze
Sul fronte degli acquisti, invece, sono 11 i milioni già pagati. Il conto complessivo sale però a 37,5 milioni di euro considerando anche le cifre previste per i riscatti garantiti.
Mercato Lazio, il saldo zero rispettato quasi al centesimo
Il confronto tra entrate e investimenti, secondo quanto riportato da La Repubblica, fotografa quindi il mercato biancoceleste: 39 milioni dalle partenze contro 37,5 milioni considerando anche i riscatti garantiti.
Numeri che permettono alla Lazio di rispettare quasi al centesimo il vincolo del saldo zero.