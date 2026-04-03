Lazio-Parma, dove seguire il match in tv e in streaming

La delusione della Nazionale ha fatto alzare un bel polverone visto che saranno ben 16 gli anni senza un Mondiale con l'Italia presente. Domani però torna la Serie A e con essa anche la Lazio che affronterà il Parma di Cuesta: Sarri e i suoi ragazzi sono a caccia della quarta vittoria di fila in stagione nonostante le diverse assenze causa infortuni.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Dove seguire Lazio-Parma in tv e in streaming

La gara tra le due squadre valevole per la trentunesima giornata di Serie A, sarà visibile sia su Sky che su Dazn.