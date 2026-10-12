Rambaudi su Lazio-Monza: «Noslin sta migliorando partita dopo partita». E Pinamonti?
Rambaudi promuove il primo tempo della Lazio, segnala le difficoltà a inizio ripresa e valuta le prestazioni di Noslin e Pinamonti.
Il primo tempo della Lazio e il confronto con il Milan
Rambaudi considera positivo il risultato e definisce «stellare» il primo tempo biancoceleste. Secondo quanto riportato da Radiosei, Il confronto è con la gara contro il Milan: a suo giudizio, la Lazio potrebbe aver giocato una prima frazione persino migliore di quella vista contro i rossoneri.
La ripresa: meno palloni persi e più lucidità
La valutazione cambia per l'inizio del secondo tempo. Secondo Rambaudi, la rete del Monza è stata una casualità, ma nel primo quarto d'ora della ripresa la Lazio ha fatto molta confusione. Da qui la richiesta di maturare in fretta nella gestione delle situazioni di gioco, evitando di perdere palloni facili.
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