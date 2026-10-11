Insegno e il ritorno allo stadio: «Quando ci sarà rispetto»

Il ritorno allo stadio è legato al rispetto. È il messaggio di Pino Insegno, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale dopo Lazio-Monza. Parlando del suo rapporto con la squadra, Insegno ha indicato nel rispetto per i colori e per la storia della Lazio la condizione per tornare sugli spalti.

Insegno: il rispetto prima del ritorno allo stadio

«Torneremo alla stadio quando ci sarà rispetto», ha detto Insegno. A suo giudizio, lo stesso rispetto è stato dimostrato dai tifosi alla squadra anche nei momenti difficili. La loro presenza, ha aggiunto, non viene meno neppure quando la Lazio perde.

Il ricordo dei tifosi e delle 60 mila presenze in Serie B

Per spiegare il legame con la Lazio, Insegno ha ricordato i 60 mila tifosi in Serie B. Ha poi richiamato il valore dei colori, della storia del club e di chi, nelle sue parole, è morto per quella maglia, citando Gabriele, Paparelli e altre persone legate al tifo. Per lui è «una battaglia per il cuore».

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