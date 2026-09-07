Verso Udinese-Lazio: le probabili scelte di Runjaic e Gattuso per la 3a giornata di Campionato

Dopo i successi a Bologna e in casa contro il Genoa, il club biancoceleste si prepara a riscendere in campo per affrontare un nuovo avversario con l'obiettivo di conquistare altri 3 punti. Questa sera alle ore 20:45, infatti, il Bluenergy ospiterà la sfida tra Udinese e Lazio. Un incontro sicuramente non semplice, sopratutto visto che allo scadere dei 90 minuti degli ultimi tre scontri, il risultato ha sempre segnato un pareggio. Per tentare di ottenere un successo e gestire l'emergenza a centrocampo, il mister Gennaro Gattuso dovrà riflettere bene sulle proprie mosse.

La probabile formazione dell'Udinese

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlström, Kamara; Bayo, Ekkelenkamp; Davis. All.: Runjaic.

A disposizione: Mrozek, Padelli, Bertola, Ebosse, Lovric, Zarraga, Miller, Pejicic, Vinciati, Jovanovic, Gomez, Gueye.

Indisponibili: Palma, Zanoli, Arizala, Zaniolo, Chakvetadze.

I probabili Undici di Gattuso

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Pinamonti, Zaccagni. All.: Gattuso.

A disposizione: Motta, Renzetti, Lazzari, Sutalo, Bordon, Pedraza, Farcomeni, Przyborek, Isaksen, Gudmundsson, Noslin.

Indisponibili: Rovella, Marusic, Dele-Bashiru, Cataldi, F.Bordon, Furlanetto, Galassi.