Lazio alla prova Udinese: stasera l'obiettivo è il poker di successi

La Lazio si presenta stasera al Bluenergy con l'obiettivo di centrare la quarta vittoria consecutiva in Campionato, una serie che secondo il Corriere dello Sport manca dai tempi di Marco Baroni tra ottobre e novembre 2024. La squadra proverà anche a blindare la porta per la terza partita di fila, confermando i progressi difensivi visti nelle ultime gare.

Il fattore gol e le statistiche

Di fronte ci sarà un avversario che, esattamente come i biancocelesti, va a segno ininterrottamente da sei giornate di campionato. Entrambe le squadre condividono un dato storico notevole: in passato hanno fatto registrare la serie più lunga di gol consecutivi solo una volta, arrivando a quota otto tra il 2008 e il 2011.

Il tabù Udinese

L'incontro nasconde però una vera e propria bestia nera per i capitolini. Da quando Kosta Runjaic siede sulla panchina, infatti, la Lazio è insieme al Cagliari, la squadra affrontata più volte senza mai riuscire a vincere in Serie A, con un bilancio di una sconfitta e tre pareggi in quattro precedenti.