Occhi puntati su Stojkovic della Dinamo Zagabria

Tra i nomi seguiti dalla società biancoceleste per il centrocampo-trequarti di Gattuso, è spuntato nelle ultime ore anche il profilo di Luka Stojkovic della Dinamo Zagabria. Con il tecnico che sta riflettendo sul 4-2-3-1 insieme al 4-3-3, il giovane croato potrebbe rappresentare un'opzione interessante.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il 22enne non è solo considerato un trequartista di talento, ma in futuro potrebbe anche essere impiegato come mezz'ala di qualità. Inoltre, attualmente ha già familiarità con il 4-2-3-1, modulo utilizzato da Kovacevic alla Dinamo.

La sua valutazione oscillerebbe tra gli 8 e i 10 milioni ed è un osservato speciale non solo di Gattuso, esperto e conoscitore della SuperSportHnl, ma anche della stessa Lazio.