Pinamonti scelse la Lazio: il tentativo del Celta durante lo stallo col Sassuolo

Andrea Pinamonti voleva la Lazio anche quando, durante l’estate, il Celta Vigo ha cercato di inserirsi nella trattativa con il Sassuolo. Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB, L’attaccante ha mantenuto la propria scelta nei giorni in cui l’accordo con i neroverdi faticava ad arrivare. Ora il suo gol da subentrato contro il Cagliari, all’Olimpico, accompagna il primato in classifica dei biancocelesti.

La richiesta del Sassuolo e lo stallo con la Lazio

Il Sassuolo continuava a chiedere un trasferimento a titolo definitivo. La Lazio, con poca liquidità a disposizione, incontrava difficoltà nel trovare un’intesa per portare Pinamonti nella Capitale. La trattativa ha attraversato così una fase di stallo, senza procedere nei tempi auspicati.

Il tentativo del Celta Vigo e la situazione di Borja Iglesias

In quel periodo il Celta Vigo ha provato a inserirsi con decisione. Il club spagnolo si è detto disposto a soddisfare le richieste economiche sia del Sassuolo sia del calciatore. L’operazione, però, era legata alla partenza di Borja Iglesias: gli spagnoli avrebbero dovuto trovargli una sistemazione per fare spazio in rosa all’italiano.

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