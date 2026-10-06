FIGC, Malagò commissario: la scadenza fissata per le nuove elezioni

Giovanni Malagò è il commissario della FIGC. La decisione è stata approvata all’unanimità dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale del CONI. La federazione dovrà celebrare nuove elezioni entro il 31 gennaio 2027.

La proposta di Buonfiglio e il voto del CONI

Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha proposto oggi alla Giunta Nazionale il commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio, indicando Malagò per l’incarico. La Giunta ha dato il proprio assenso all’unanimità. Successivamente anche il Consiglio Nazionale ha deliberato il commissariamento con voto unanime.

Malagò: «Accolgo l’incarico con spirito di servizio»

Malagò ha ringraziato Giunta e Consiglio Nazionale per la fiducia e per la responsabilità ricevuta. «Accolgo questo incarico con spirito di servizio», ha dichiarato, sottolineando la delicatezza del momento e il lavoro che attende la federazione.

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